Napoli, decine di topi invadono le torri aragonesi e le aiuole su via Marina

Nonostante i recenti restaturi, le torri aragonesi su via Marina sono tornate all'antico degrado. Tanto da essere "abitate" da intere colonie di topi. Decine e decine di roditori ogni giorno scorrazzano sulle aiuole di fronte la mensa della chiesa del Carmine, unico luogo di supporto agli indigenti ancora aperto in città e frequentato da donne e uomini in attesa di un pasto caldo. Proprio loro – i clochard – sono soliti sostare sotto gli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati