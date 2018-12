Napoli choc, topi a scuola: i bimbi pranzano nelle aule

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Dicembre 2018, 08:30

A settembre la prima segnalazione, ora però è chiaro che si è di fronte a un'emergenza. C'è un edificio di piazzetta Arenella preso d'assalto dai topi, e a nulla è servita la derattizzazione per tenerli alla larga. Il problema è molto più grave di quello che sembra poiché la palazzina è sede di numerose attività pubbliche. Prima di tutto la scuola dell'infanzia «Gigante», dove i bambini sono costretti a mangiare in classe perché la mensa non è agibile, poi gli uffici comunali della Municipalità 5 (Vomero, Arenella) cioè Centro Servizi Sociali Arenella, Anagrafe e Stato Civile, Sat e Urp, inoltre, e qui siamo di fronte a un paradosso, il Centro Vaccini del Distretto 27 della Asl Na 1 e l'Ufficio Puat (Porta Unica Accesso Territoriale) dove cioè si prenota il servizio di assistenza domiciliare sociale a disabili e anziani. Dall'inizio di dicembre i dipendenti degli uffici pubblici, ma anche numerosi utenti, segnalano di nuovo la presenza di ratti all'interno dello stabile, di cui uno anche catturato dagli inservienti. Immediata la denuncia di Funzione Pubblica Cgil Napoli che chiede un intervento urgente, e del gruppo Pd della Municipalità che accusa: «C'è la volontà, comunicata anche durante vari consigli, di chiudere l'edificio, e per questo il problema dei ratti non viene affrontato».