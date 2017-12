Napoli, torna a Capodanno la tradizionale Marcia della pace con il cardinale Sepe

Venerdì 29 Dicembre 2017, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 16:02

Si rinnoverà nel giorno di Capodanno la tradizionale Marcia per la pace, promossa dalla Diocesi di Napoli, in collaborazione con le Associazioni del Laicato. Nel cammino da piazza del Gesù alla Cattedrale, in compagnia del cardinale Sepe nelle stradine del centro storico, sfileranno i rappresentanti della Comunità di S. Egidio, Movimento dei Focolari, Unione Cattoliche Operaie, Cammino neocatecumenale, Azione cattolica, Acli, Centro Sportivo Italiano, Comunità di Vita cristiana, Movimento cristiano lavoratori.Il corteo prenderà avvio alle 17.30. Nel Duomo, alle 19, a conclusione della passeggiata si terrà una solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo. L’evento della Chiesa di Napoli sarà dedicato ai migranti ed ai rifugiati “uomini e donne in cerca di pace”.