Napoli, torna il mercatino del degrado a Porta Nolana: «Tutti i controlli sono inutili»

Mercatino della monnezza 1 - forze dell'ordine e II Municipalità 0. Anche oggi nell'area di Porta Nolana, nonostante il presidio fisso della polizia, il mercatino della monnezza era in pieno svolgimento, provocando le ire dei residenti della zona che si sentono letteralmente presi in giro da una situazione che non sembra essere sulla via della risoluzione nonostante i proclami sbandierati ai quattro venti ormai da diversi mesi. Mentre gli agenti presidiavano Porta Nolana per impedire lo svolgimento del mercatino dei rifiuti, infatti, a via Conforti e a via Malvasi, due stradine che costeggiano l'antica porta cittadina, gli extracomunitari allestivano in tutta serenità il loro consueto mercato incuranti che, a poche decine di passi, la polizia presidiava la zona.

«Non ci servono controlli di questo tipo, visto che sono totalmente inefficaci – tuonano i residenti della zona – dal momento che mentre si presidia Porta Nolana nelle stradine secondarie il mercato si svolge regolarmente. Si tratta di una situazione figlia del degrado di questa zona che le istituzioni non vogliono affrontare seriamente. Non basta mettere una camionetta se i risultati sono questi – proseguono ancora i cittadini – e noi non ci stiamo ad essere presi in giro da chi vuole risolvere il problema solo in apparenza».

Tra le diverse soluzioni sul tavolo di Municipalità e Comune di Napoli c'è la creazione di un'area di “libero scambio” che consenta ai mercatali di svolgere il loro lavoro – in ogni caso prelevare rifiuti dai cassonetti, salvo delibere contrarie, resta ancora vietato – senza interferire con la vita dei residenti dei quartieri che chiedono a gran voce l'allontanamento dei mercatini della vergogna. Allo stato attuale, però, ancora nessuna zona della città, anche se sembra sia allo studio una soluzione che prevede l'allestimento di un mercato nell'area orientale della città, sembra essere disposta ad accogliere un mercato che, lo denunciano da anni i residenti di piazza Garibaldi, Vasto, Porta Nolana e Porta Capuana, porta degrado e sporcizia.

Fino a poche settimane fa il mercatino della monnezza si svolgeva sotto gli “occhi” dell'Eroe dei Due Mondi. Dopo essere stati allontanati da interventi congiunti di polizia e vigili urbani dal Corso Novara, infatti, il mercato gestito in gran parte da rom, si svolgeva proprio sotto la statua di Garibaldi, simbolo di una piazza da sempre croce e delizia dei napoletani. Anche qui l'intervento congiunto di caschi bianchi del Comune e polizia di Stato ha ripulito, solo per qualche giorno, la zona. Senza un intervento efficace che contrasti alla fonte il vergognoso mercato dei rifiuti – una voce importante nell'economia dei nomadi – e che preveda anzitutto il prelievo preciso e costante da parte di Asìa dei materiali che vengono rivenduti alla massa di extracomunitari disperati che popolano la zona della Stazione Centrale, però, il tanto avversato mercatino della vergogna è destinato solo a spostarsi di luogo in luogo.

