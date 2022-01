Napoli, degrado alle Torri Aragonesi e Mercato del pesce; Brescia (FI): «Tradite le promesse degli assessori»

«Poco prima di Natale, gli assessori alle politiche sociali, Luca Trapanese, al decoro urbano, Laura Lieto, e alla sicurezza, Antonio De Iesu, assieme al comandante della Polizia municipale, Ciro Esposito, avevano promesso che entro fine 2021 l'area delle Torri Aragonesi sarebbe stata ripulita. Ma oggi, come dimostrano le foto che ho scattato, la situazione è del tutto simile a quella denunciata da Repubblica circa un mese fa».

A testimoniarlo è il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Brescia. «Purtroppo, il degrado, con rifiuti, topi e senzatetto, non è solo delle Torri, ma di tutta l'area, compresa quella dell'ex mercato del pesce. L'amministrazione si attivi per un intervento strutturale e non solo per spegnere per qualche giorno i fari dell'attenzione mediatica. Quella prospiciente piazza Mercato, è una zona molto frequentata anche dai turisti. Ed è davvero scandaloso che ai loro occhi, così come di quelli dei napoletani e dei residenti, si mostri uno spettacolo del genere».