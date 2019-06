Universiadi a Napoli, frana subito la prova traffico: paralisi da Est a Ovest

Venerdì 28 Giugno 2019, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 16:23

Se quella di oggi è una prova generale del piano traffico Universiadi è fallita. Lo si sappia e si prendano i dovuti provvedimenti. Non basta l'esercito di vigili sotto il sole e sotto pressione a sedare gli animi degli automobilisti da Napoli Est a Napoli ovest. Intrappolati per ore nel traffico, Non c'è arteria che abbia retto al flusso veicolare. I maggiori disagi - si fa per dire .- di buon'ora a Fuorigrotta direzione piazza Sannazaro. Viale Gramsci chiusa. Via Caracciolo chiusa. Tutto il traffico su un budello di strada a doppio senso di marcia che si chiama via Giordano Bruno per poi immettersi sulla Rivera di Chiaia.E' fatta? Macchè. Una vera e propria odissea. Peggio del sabatoquando si fa la solita passeggiata. Peggio di sempre. Si potrebbe dire lasciate le auto usate i mezzi pubblici, ma se questi restano fermi accodati dietro le macchine chi resiste sotto il sole? Fuorigrotta paralizzata, piazza Dante non ne parliamo, piazza Garibaldi, Museo. Tutto fermo. Per non parlare di via Acton.Benvenuti al Sud e nell'inferno del traffico. Il presidente della commissione Trasporti Nino Simeone ha convocato d'urgenza - purtroppo solo lunedì primo luglio - una riunione per cercare di trovare soluzioni ad una situazione che si sapeva sarebbe esplosa. Lo stesso Simeone lo aveva più volte annunciato agli assessori Calabrese e Clemente, oltre che al sindaco de Magistris. E' andata così. Ma non potrà durare quindici giorni. Basterebbero dei piccoli correttivi per risolvere gli insopportabili disagi che avranno delle ripercussioni anche sull'innalzamento delle polveri sottili. E certo non si potranno fermare le auto.