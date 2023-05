Domani mattina tornano in funzione due linee tranviarie interrote per i diversi cantieri allestiti in città . Si tratta della linea 1 da piazza Municipio a Poggioreale e San Giovanni e la linea 4 da San Giovanni a Piazza Nazionale.

I tram in circolazione saranno 11 con una frequenza di 12 minuti per tratta.