Napoli, tornano i tram della linea 2 e 4: collegati centro e area orientale

Tornano a sferragliare sulle rotaie di Napoli i tram della linea 2, che collega San Giovanni a piazza Nazionale, e quelli della linea 4 che unisce San Giovanni a via Cristoforo Colombo. Si completa così - con il ripristino del collegamento tra l'area orientale e il centro della città - la linea tranviaria cittadina, servizio di trasporto pubblico a impatto zero, che a inizio 2020 aveva già visto il ritorno della linea 1. Da oggi il servizio prevede sulla Linea 1 (piazza Municipio-Poggioreale) 6 tram Sirio con frequenza ogni 12 minuti; sulla Linea 4 (S.Giovanni-Piazza Municipio) 4 tram Sirio con frequenza ogni 15 minuti; sulla Linea 2 (San Giovanni-piazza Nazionale) 2 tram Ctk con frequenza ogni 25 minuti. In totale per le tre linee, considerando il servizio ridotto per il covid19, saranno per il momento impiegati 10 Sirio e 2 Ctk su una flotta complessiva di 35 tram a disposizione di Anm. I programmi di esercizio verranno poi aggiornati seguendo le direttive del Governo e della Regione Campania. Al momento è ancora in vigore la riduzione prevista fino al 10 gennaio.

«Lavoriamo per migliorare i servizi di mobilità per i cittadini - ha detto l'amministratore unico di Anm, Nicola Pascale - seguendo le direttive sull'emergenza Covid e per renderli sempre più a impatto zero». Pascale ha ricordato che inoltre «nell'area dei Colli Aminei si stanno concludendo i collaudi per la nuova linea di filobus che collega piazza Museo Nazionale all'ospedale Cardarelli che contiamo di attivare a fine gennaio e inoltre prosegue lo sguardo di Anm alla mobilità elettrica privata con l'installazione delle colonnine di ricarica nei nostri parcheggi che saranno un punto nevralgico per i pendolari che lasciano lì l'auto per lavorare e la riprendono ricaricata a fine giornata». Le linee di tram sono servite dai Sirio, climatizzati, dotati di conta persone, strumenti «molto importanti» nell'era Covid. Il Sirio ha una capienza di 155 persone a pieno carico, al 50 per cento sono 77 passeggeri. «Anm - ha sottolineato Amedeo Manzo, amministratore unico di Napoli Holding - prosegue il processo di modernizzazione e organizzazione dell'azienda che dovrà consentire il miglioramento del servizio. Il Covid ha messo a dura prova il progetto di rilancio ma sono fiducioso in un futuro positivo».

L'utilizzo dei Ctk è stato reso possibile grazie al lavoro di ristrutturazione portato avanti dal team guidato da Pierpaolo Martino, direttore di esercizio filotranviario: i vecchi mezzi sono stati del tutto recuperati, forniti di un nuovo sistema frenante e sono perfettamente in grado di circolare sebbene a una velocità minore rispetto ai Sirio, riportando per le strade di Napoli il fascino dei mezzi di una volta. Tra i mezzi Ctk spicca il «Tram dei desideri», dipinto dalle due artiste americane Nicolina Tyler e Jade Fusco nel 2013 e ora pronto a tornare in esercizio con i suoi colori.

