Napoli, trasporti al collasso: le funicolari chiudono per mancanza di personale

Sabato 30 Giugno 2018, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 13:44

Funicolari nel caos, oggi, a causa della mancanza di personale. Sarà chiuso a sorpresa nel pomeriggio l’impianto di Chiaia, a partire dalle 14,10. Mentre per la Funicolare di Mergellina, chiusa da stamattina per l’orario estivo, si registrano disagi per la navetta sostitutiva. Ieri, invece, la Funicolare di Montesanto ha chiuso i battenti in anticipo, alle 19,30.