"Signora, apra: devo consegnare un pacco per suo nipote". Il colpo gli era quasi riuscito: poco dopo le otto di stamattina Salvatore Esposito, 53enne pluripregiudicato della Sanità, ha bussato al citofono di una signora 84enne che vive sola in un appartamento di via Pietro Castellino - zona Arenella - per simulare una consegna. In realtà si trattava della classica truffa agli anziani, facendo leva sulla loro debolezza e buona fede.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, droga: 28 arresti, c’è anche il boss Senese. Fra i...

LEGGI ANCHE Norme anti Covid aggirate: chiusi due negozi a Villaricca

Alla fine il malvivente era riuscito addirittura a farsi consegnare dalla vittima tutti i gioielli, ma sulla sua strada ha incrociato una pattuglia dei carabinieri del Vomero. I militari, insospettiti dall'atteggiamento del "delivery" (Esposito se ne andava in giro con uno scooter e il classico cesto per le consegne) lo hanno fermato per un controllo mentre usciva dal palazzo, scoprendogli addosso la refurtiva. Poco dopo, contattando tutti i condomini, il quadro si è fatto più chiaro. Per il truffatore sono scattate le manette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA