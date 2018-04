Napoli, nasce la nuova Bagnoli: un tunnel la collegherà a Fuorigrotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 8 Aprile 2018, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La svolta? Entro l'anno per la nuova Bagnoli lanceremo un concorso internazionale di idee sulla scorta del nuovo piano approvato in Cabina di regia giovedì». Carmine Piscopo, assessore all'Urbanistica del Comune, non ha più preoccupazioni e remore sul futuro dell'area ex Italsider, questa volta è tutto vero. La novità principale nella sostanza è che «ora il Piano è un atto concreto, dimensionato, con tutti i parametri e le destinazioni d'uso e inclusa la primaria questione ambientale, la bonifica dei suoli e del mare con la rimozione integrale della colmata».Con il piano approvato trasloca definitivamente Città della Scienza - fermo restando l'azione giudiziaria posta in essere dall'ex presidente Vittorio Silvestrini. «Sì - racconta Piscopo - una scelta urbanistica per liberare la linea di costa. Il nuovo Science center verrà ricostruito alle spalle di Corporea».