Turismo, Napoli in controtendenza: niente disdette, Capodanno già sold out

Mentre l’Italia del turismo trema per l’aumento dei contagi che sta generando disdette a ripetizione, Napoli mantiene un moderato entusiasmo: le prenotazioni che già hanno travolto alberghi e bed and breakfast per i giorni delle feste natalizie, per adesso resistono.

Un’indagine condotta da Confturismo-Confcommercio ha segnalato come, negli ultimi giorni scorsi, si sia registrata una flessione nelle previsioni di prenotazione e un numero...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati