Tassa di soggiorno a Napoli, il sindaco Manfredi: «Valutiamo aumento di 50 centesimi»

In vista del bilancio di previsione, l'amministrazione comunale di Napoli sta valutando la possibilità di incrementare di 50 centesimi la tassa di soggiorno.

«La presenza di turisti determina un carico sui servizi che non possono pagare i napoletani - ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi - Si deve trovare una formula, stiamo valutando varie soluzioni per fare in modo che questo incremento dei costi venga coperto dall'indotto dei flussi turistici e la tassa di soggiorno è uno degli aspetti».

Altro intervento per ricavare maggiori introiti è la lotta all'abusivismo. «Abbiamo discusso con le organizzazioni di categoria - ha proseguito il sindaco - per far emergere tutti gli operatori abusivi. È un lavoro che stiamo facendo con la Guardia di Finanza e che faremo anche con la nuova società che si occuperà della riscossione perché chiaramente chi usufruisce della nostra città deve pagare le tasse: è un principio di legalità su cui non si possono fare sconti».

Manfredi ha sottolineato inoltre la sfida che deve affrontare l'amministrazione comunale: «Avere una città competitiva dal punto di vista dell'industria turistica e al contempo garantire la vivibilità per i nostri cittadini».