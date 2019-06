Napoli, turisti sotto choc nel day after di via Duomo: «Una sconfitta per tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 12:00

La sconcertante banalità della morte, nel primo sabato napoletano di afa, con i turisti in pantaloncini corti, la si può ammirare a 200 metri scarsi da dove Rosario Padolino ha chiuso gli occhi sotto una pioggia di pietre. Siamo sempre in via Duomo, ma sul marciapiede opposto. L'angolo è quello di via Carminiello ai Mannesi, un viottolo anonimo se non fosse che porta dritto a una piccola area dove basta alzare gli occhi al cielo. Cinque piani e poi un cornicione che a metà è già spezzato. Sembra il dente di un neonato. Chissà con che cosa rimane appeso alla sua radice. Viene contenuto pateticamente da una rete inadeguata. La sensazione è che quel blocco di pietra potrebbe davvero cadere da un momento all'altro, difatti stesso in giornata interverranno anche qui i vigili del fuoco per rimuovere il pericolo.Subito sotto c'è una sagoma cartonata di Pino Daniele: serve a indicare una pizzeria nel vicolo, che si chiama Terra Mia. In quel punto, non fosse che per leggere il menù, si fermano a decine i turisti. Non per spaventarli ma basta provare a raccontare quello che è accaduto poco prima e quello che potrebbe succedere da un momento all'altro anche sulle loro teste, per sentire bisbigliare «oh, my god» e vederli scappare. Perché, giustamente, nel mondo delle cose normali mica è normale che si stacchi qualche chilo di pietre da un parapetto e piombi giù come un meteorite sulla testa di qualcuno.