Corso Vittorio Emanuele, in via di ultimazione i lavori a Napoli

In via di ultimazione i lavori al corso Vittorio Emanuele a Napoli. È iniziata oggi la posa dell'ultimo strato della pavimentazione della strada che si prevede di concludere entro venerdì 2 aprile. I lavori, già programmati per le scorse notti sono stati rimandati a causa delle basse temperature registrate e sono stati programmati in questa settimana, in cui sono previste condizioni ambientali ottimali e ridotti flussi di traffico, considerata la zona rossa da covid-19.

APPROFONDIMENTI L'URBANISTICA Lungomare di Napoli, cancellato il disastro: via Partenope rinasce... LA VIABILITÀ Galleria Vittoria di Napoli, progetto al palo: la riapertura si... I BENI CULTURALI «Monte di Pietà a Napoli, la vendita è nelle mani...

«Prima dei tempi previsti - dice l'assessore Clemente - la riqualificazione fortemente voluta dall'amministrazione, progettata con l'ex assessore Mario Calabrese, dai residenti e dai commercianti di Corso Vittorio Emanuele giunge al suo termine. Restituiamo bellezza e sicurezza a una delle strade, un tratto lungo 3km, più belle e nevralgiche di Napoli, una grande opera realizzata durante l'anno della pandemia, dove non sono mancati stop ai cantieri a causa delle ordinanze regionali, come nel primo lockdown di marzo e contagi tra operai della ditta incaricata e negli stessi uffici tecnici dell'amministrazione».

Corso Vittorio Emanuele è strada di accesso a luoghi d'interesse e di prestigio, tra cui le scalinate storiche, che - prosegue l'assessore ai Lavori pubblici - «sono oggetto di uno specifico progetto di riqualificazione, oltre che strada di accesso al bellissimo parco dei Quartieri Spagnoli e a importanti istituti scolastici: una strada, quindi, dalla forte vocazione anche turistica, oltre che residenziale e commerciale rifunzionalizzata nei sottoservizi, marciapiedi e manto stradale». I lavori hanno un importo di circa 2 milioni e 200mila euro, risorse stanziate nel Piano strategico della città metropolitana.