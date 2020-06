Napoli, un flash mob per rilanciare il turismo ai Quartieri Spagnoli

Sabato 6 giugno alle ore 18:00 si terrà un flash mob dei Quartieri spagnoli sulla piazza Enrico Berlinguer (stazione a Toledo ) «Delle trattorie dei ristoranti dei bar dei B&B aperol spriz e di tutto l’indotto che fa vivere migliaia e migliaia di persone dei quartieri spagnoli il nostro segnale - spiega Patrizio Franco già promotore che Flash mob su via Partenope - è far capire alla clientela che i Quartieri Spagnoli sono vivi e aspettano i propri turisti in sicurezza. Con le dovute accortezze dettate dal Governo, ci saranno iniziative folkloristiche e una serie di eventi» Ultimo aggiornamento: 14:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA