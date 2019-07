Napoli, Universiadi senza pubblico: «Fa troppo caldo, ma chi va allo stadio?»

Sabato 6 Luglio 2019, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 15:44

Dopo il grande boom, l’interesse sulle Universiadi inizia a calare. Gli spettatori attirati dall’evento non rispecchiano i numeri visti al San Paolo nella notte dell’inaugurazione: meglio fare una passeggiata, bere una bevanda fresca o farsi un bagno piuttosto che assistere ad una gara di atletica o a una sfida tra tennisti. «Il livello agonistico non è elevato», affermano i napoletani e forse questa è una delle ragioni per cui in pochi hanno acquistato un biglietto. Ma c’è anche chi, nonostante tutto, sta ancora pensando se ne vale la pena.«La gente preferisce andare in spiaggia piuttosto che stare seduta al sole – dichiarano sul lungomare, proprio accanto alla nuova arena del tennis – Queste Universiadi non attirano perché gli sport praticati non sono di grande interesse. A parte il calcio o il basket c'è poco da vedere. E questo campo da tennis sul lungomare ha isolato tutta l'area. Ma da quello che si vede, soprattutto alla rotonda Diaz, il pubblico non ha risposto come ci si aspettava».