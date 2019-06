Universiadi a Napoli, piano traffico per gli spostamenti e la sicurezza

Lunedì 24 Giugno 2019, 19:25

È stato predisposto, su impulso dell'Assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana Alessandra Clemente, l'assessore alle Infrastrutture e al Trasporto Mario Calabrese e Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità del Consiglio Comunale di Napoli, in sinergia con l'Azienda Napoletana Mobilità, la Questura e gli organizzatori dell'Evento, il piano traffico per l'Universiade 2019 che per la 30esima edizione si svolgerà dal 3 al 14 luglio tra Napoli, Caserta, Salerno e Avellino.I provvedimenti che si sono resi necessari per garantire il trasferimento degli atleti, dal Porto dove alloggeranno, verso Fuorigrotta e verso i vari siti sportivi. Previsto un sistema di rafforzamento del trasporto pubblico soprattutto per le linee che incidono sull'area degli eventi oltre che un sistema di parcheggi in zona Fuorigrotta con servizio di navetta per i soggetti diversamente abili tra i suddetti parcheggi e le aree degli aventi. Infine, su richiesta della Questura, sono stati adottati una serie di provvedimenti di sicurezza che interesseranno i siti sportivi e le aree limitrofe cittadine.Inoltre, per consentire le manifestazioni previste dall'Universiade 2019, con ordinanza dirigenziale n. 40 del 20/06/2019, è stato stabilito il divieto di sosta con rimozione coatta e di fermata nelle seguenti strade: via Campegna dall'ingresso del poligono di tiro a via Cavalleggeri d'Aosta e nella zona adiacente la scuola «Giacinto Gigante» dal 24 giugno al 14 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze; via Labriola e viale dei Giochi del Mediterraneo tra via Labiola e via Barbagallo, dal 24 giugno al 16 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze; viale Dohrn tra la Rotonda Diaz e piazza della Repubblica dal 24 giugno al 16 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze; via Napoletano, via Petri e via Argine direzione Napoli dal 24 giugno al 16 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze.I residenti, possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta e di fermata, sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai divieti.