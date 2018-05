Villaggio olimpico, braccio di ferro sull'ippodromo di Agnano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 27 Maggio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 08:30

Si complica la possibile soluzione dell'ippodromo per il villaggio olimpico delle Universiadi: nei giorni scorsi un sopralluogo di una delegazione regionale guidata da Edoardo Cosenza, presidente dell'Ordine degli Ingegneri, ad Agnano ha rilevato più problemi che soluzioni. La ricerca di una sistemazione per gli atleti di Napoli 2019 alternativa a quella delle casette nella Mostra d'Oltremare va avanti in modo informale e con grandi difficoltà. Per l'ippodromo, poi, c'è il poco entusiasmo dei gestori dell'impianto, la «Ippodromi Partenopei», che, se il sito viene coinvolto per le Universiadi, vedono messe a rischio le loro normali attività.La questione del villaggio per Napoli 2019 diventa rovente. La scelta di sistemare le casette per 7200 atleti nella Mostra d'Oltremare ha suscitato un coro di critiche di quanti ritengono che il sito di interesse storico, architettonico, archeologico, paesaggistico rischia di essere irrimediabilmente deturpato con i moduli abitativi e con i lavori connessi. A osteggiare apertamente questa opzione c'è anche il presidente della Regione che ha più volte espresso la sua preoccupazione ritenendo che la soluzione serva solo a sanare i conti della Mostra. È stato lo stesso Vincenzo De Luca, inoltre, a indicare come possibile soluzione alternativa la sistemazione all'ippodromo.