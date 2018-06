Università L'Orientale, il buco della free tax area: «Mancano due milioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Giugno 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 08:30

Dopo l'applicazione della «no tax area» tutte le università hanno dovuto rimodulare il loro sistema di tassazione, l'Orientale però lo ha dovuto fare due volte in due anni scatenando la protesta degli studenti.Mercoledì scorso infatti, durante il Cda che all'ordine del giorno aveva tra le varie voci anche l'innalzamento delle quote d'iscrizione per il prossimo anno accademico 2018/2019, il rettorato è stato occupato da una delegazione di circa 40 studenti che hanno interrotto la riunione. Dopo qualche minuto di sconcerto e di confronto tra le parti il consiglio ha ripreso però le sue attività. Lo scopo, ovviamente, era quello di cercare di evitare un nuovo innalzamento delle tasse, ma l'estremo tentativo è stato vano e la decisione è stata presa e sarà operativa già per le iscrizioni del prossimo anno.