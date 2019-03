Napoli, vergogna Coroglio: la collina ridotta a discarica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 21 Marzo 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un tuffo al cuore il litorale tra Coroglio, Nisida, Bagnoli e via Cattolica: distrutto e poetico, bello e doloroso. Tra i ruderi dell'ex Italsider e sulla riva «dell'altro Lungomare» di Napoli le discariche abusive sono rimaste le uniche realtà della zona dopo le mille promesse di rinascita. Via Cattolica, con due fiumi di immondizia lunghi decine di metri, è una pattumiera. Via Nisida, affacciata sul mare, pure. Sporcizia e abbandono anche in via e Discesa Coroglio, a tre passi da Città della Scienza, e in via Bagnoli, intorno al muro di cinta oltre il quale si nasconde il capannone rosso che un tempo dava lavoro alle famiglie di Fuorigrotta e dintorni. L'altro Lungomare di Napoli resta di una bellezza commovente tanto quanto è triste il suo abbandono.