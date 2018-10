Napoli, riaprono le officine Eav: gli operai tornano al lavoro, rischio amianto escluso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 08:00

Da lunedì i circa cento dipendenti dell'Eav impegnati nell'officina di Ponticelli, dove si tiene la manutenzione dei treni, torneranno a svolgere l'orario di lavoro pieno. Un ordine di servizio diramato ieri dalla società di trasporti ha disposto che può cessare il parttime e si può tornare ad una maggiore operatività. Possono anche tornare le ore di straordinario, indispensabili, in una azienda col personale ridotto come l'Eav, per produrre di più, aggiustare un numero più alto di treni e quindi garantire più corse ai viaggiatori. Si chiude così, salvo sorprese dell'ultima ora, una vertenza che aveva visto fronteggiarsi l'Eav con i sindacati, nello specifico Cgil, Cisl e Uil.