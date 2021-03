Napoli, le preoccupazioni del vescovo Battaglia: «Sblocco dei licenziamenti e demolizioni case»

«Non è pensabile che in un tempo così complesso e rischioso a sofferenza si aggiunga sofferenza. Per questo guardo con enorme preoccupazione alla sospensione del blocco dei licenziamenti, agli sfratti coatti dei cittadini indigenti, alla demolizione di case che, seppur abusive, in questo momento per alcune famiglie sono l'unica tana in cui rifugiarsi dal virus». Lo scrive l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, in una lettera appello con la quale chiede la formazione di una «cordata sociale» alla quale concorrano Chiesa, istituzioni e società civile.

«Chiedo pertanto attenzione e aiuti concreti - aggiunge Battaglia - affinché le imprese non siano costrette a dover lasciare a casa i propri dipendenti, affinché chi ha perso il denaro a causa della crisi non debba vedersi privato anche di un tetto, affinché a causa di pur legittimi provvedimenti si eviti a delle famiglie, in piena crisi sanitaria, di ritrovarsi in strada sole e disperate».

