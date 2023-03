Napoli, via Argine senza buche: si lavora per il Giro d'Italia

Si lavora senza sosta in via Argine, importante arteria stradale della zona orientale di Napoli. A distanza di pochi giorni dall'avvio del cantiere prende forma la nuova carreggiata dopo anni di mancata manutenzione. Via Argine è tra le strade inserite nel percorso del Giro d'Italia che interesserà Napoli e la Campania giovedì 11 maggio.

In queste ore operai e mezzi lavorano lungo il tratto di via Argine a ridosso del centro storico di Ponticelli. In particolare, si interviene sulla carreggiata in direzione Napoli centro mentre quella verso Cercola è stata sostanzialmente completata con tanto di segnaletica orizzontale già ridisegnata. Grazie al milione e mezzo di euro finanziati da Città Metropolitana è stato possibile mettere mano ai sei chilometri di via Argine - considerando il doppio senso - compresi tra via Matteotti (confine con il Comune di Cercola) e la rotatoria con via Mario Palermo. Si lavora a traffico aperto così da limitare i disagi: la strada è fondamentale per la viabilità cittadina collegando zona orientale e area vesuviana al centro di Napoli.

Via pericoli e degrado anche da altre strade della zona Est di Napoli. Contestualmente, infatti, si sta operando anche in via Mario Palermo a Ponticelli - che non è inclusa nel percorso dell'evento sportivo di maggio - e in via delle Repubbliche Marinare a Barra: l'ex Provincia ha, in particolare, finanziato la manutenzione nel tratto tra via Figurelle e via Botteghelle (confine San Giorgio a Cremano) che sarà attraversato dai ciclisti nel percorso di rientro in città dove è previsto l'arrivo degli atleti. Tali interventi - così come tutti gli altri attivati grazie alle risorse dell'ente di piazza Matteotti - dovranno essere conclusi entro il 30 aprile così come previsto dalla convenzione tra Città Metropolitana e Comune di Napoli.