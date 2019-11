Via Duomo, provvedimento tampone: cantiere ristretto nei giorni di Natale

Lungo via Duomo ci sono volantini e manifesti con i quali viene assicurato ai commercianti che «il cantiere sarà adeguato al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni natalizie». Entro pochi giorni verrà ridotto per poi ripartire a pieno regime il 7 gennaio. Lo conferma l'assessore all'Urbanistica del Comune, Carmine Piscopo: «Nessun problema per Natale, nessuno stop e nessuna restrizione».

Il cantiere Unesco, che avanza lentamente per step (ne sono previsti in tutto tre), preoccupa e non poco gli esercenti di via Duomo, ingabbiati dal novembre scorso dalle grate. Il primo tratto, tra San Biagio dei Librai e via Tribunali, è stato riconsegnato alla Municipalità e riaperto alla città; oggi i lavori insistono sul secondo tratto: da via Tribunali a via San Giuseppe dei Ruffi. «Si tratta di lavori complessi - spiega Piscopo - perché sono compresi i sottoservizi, l'ampliamento della parte pedonale, il manto stradale e decoro urbano. Non solo la parte superficiale del manto stradale». I lavori, finanziati con fondi europei, andranno rendicontanti entro il 2023 e dunque dovranno terminare entro quattro anni. Con l'impegno da parte del Comune di chiudere prima la partita.

Lo spazio di via Duomo, fra Forcella e via dei Tribunali, è stato interessato dai lavori per tutta l'estate, e in quel periodo i commercianti hanno denunciato scarsi affari. A settembre quell'area è stata restituita alla cittadinanza e contestualmente si è passati a cantierizzare l'area che sfiora il Decumano centrale. Adesso però arriva il Natale e il giro di affari aumenta, considerando la vicinanza di via Duomo con le stradine dei pastori. E l'area al momento è completamente recintata e vengono lasciati piccoli corridoi ai lati del cantiere per il passaggio dei pedoni. «Stiamo facendo di tutto per procedere in maniera spedita sottolinea l'assessore come da accordi con la Municipalità e grazie al lavoro svolto nelle conferenze dei servizi, che abbiamo tenuto prima di dare il via ai lavori».

Il primo cantiere ha subito un rallentamento, dovuto ad una tragedia che ha colpito tutta la comunità: la morte di Rosario Padolino, commerciante della zona ucciso da un cornicione crollato da un edificio, che si trovava proprio nell'area cantierizzata. Prima di procedere si è attesa una verifica sulla tenuta di tutti gli edifici circostanti al cantiere, così da generare uno stop che ha allungato i tempi. In sostanza, ad ogni ordinanza di messa in sicurezza il cantiere è tenuto a fermarsi, con il naturale slittamento del termine delle opere previste.



Ad ogni modo l'intervento non si esaurirà con via Duomo. Ilprevede anche il restyling della zona dei Decumani. Bisognerà soltanto capire se questo cantiere andrà ad impattare con il flusso turistico di Pasqua. Intanto, ed è questa la notizia che interessa i commercianti, a giorni il cantiere verrà adeguato per consentire alle manifestazioni natalizie di svolgersi senza il rischio di trovarsi intrappolate nella morsa dei cantieri. «L'intero progetto - fanno sapere dal Comune - è stato chiaramente redatto grazie ad un piano stradale ben preciso, dove sono previste carreggiate più ampie per le passeggiate proprio ai fini commerciali. Si è voluto dare più spazio alla pedonalizzazione di via Duomo, oltre evidentemente alla realizzazione di adeguati sottoservizi e ad opere di arredo urbano».