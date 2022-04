Napoli, via Duomo tra clochard e progetti di riqualifica: «Offriremo un caffè a tutti i turisti in visita»

È una delle strade di Napoli maggiormente ricche di storia dove sorge la cattedrale che ospita le relique e l'inestimabile tesoro di San Gennaro. Si tratta di via Duomo e da oltre dieci anni il comitato «Vivi via Duomo», con il suo presidente Lugi Guadagno, è attivo per la riqualificazione della strada a vantaggio di tutta la cittadinanza e dei tanti turisti che ogni giorno si recano in visita in questi luoghi.

La situazione di degrado e sporcizia pare stia migliorando rispetto ai mesi passati, in particolare da quando una decina di senzatetto, che vivevano e dormivano sotto i portici nei pressi della cattedrale, sono stati accolti presso la chiesa delle Sacramentine per iniziativa di don Mimmo Battaglia. Anche se qualche clochard continua a sostare in una zona dall'alto valore culturale e turistico.

«Il problema dei clochard purtroppo persiste da tempo. - dice Guadagno - Il nostro comitato si è fatto promotore di varie iniziative di volontariato distribuendo anche dei pasti. Siamo costantemente attivi per cercare di trovargli una sistemazione degna. Siamo in contatto con l'assessore Trapanese e con il nostro vescovo. Il sindaco Manfredi si è attivato molto per riqualificare la zona. Inoltre c'è in atto un grande progetto Unesco che prevede tanti investimenti».

Quello dei senzatetto non è l'unico problema di via Duomo, anche i rifiuti, che costantemente si accumulano per strada, concorrono allo scarso decoro della zona.

«Chiediamo una maggiore presenza dell'Asia per la raccolta dei rifiuti. I bar e i ristoranti non hanno dove buttare la spazzatura e spesso resta per strada ad accumularsi. Per questo stiamo chiedendo aiuto all'assessore Mancuso, ma per ora ancora nessuna risposta» aggiunge il presidente del comitato .

Bisogna puntare soprattutto sul turismo per il rilancio della zona. «Vogliamo vengano istituiti degli infopint per i turisti. Inoltre abbiamo lanciato l'iniziativa Welcome tourist friend: offriremo un caffè a tutti i turisti che visiteranno i nostri negozi in collaborazione con i bar della zona» annuncia Guadagno.

Infine l'appello del comitato: «Via Duomo negli anni con le passate amministrazioni ha vissuto un abbandono totale. Oggi cerchiamo maggior attenzione da parte delle istituzioni. Si metta in atto un progetto serio di rinascita sostenuto da comune, chiesa e camera di commercio. Via Duomo non esiste solo nel periodo di maggio dei monumenti o durante la festa di San Gennaro».