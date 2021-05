Napoli, a via Giacinto Gigante scatta il nuovo dispositivo di traffico

Per consentire il regolare prosieguo dei lavori di ripavimentazione stradale in un tratto di Via Giacinto Gigante, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico dal 6 maggio al 3 giugno.

In particolare:

A) Dal 6 maggio 2021, revocare l'Ordinanza Dirigenziale n. 235 del 09/04/2021 (I.G. 381 del 12/04/2021).

B) Modificare e integrare l'Ordinanza Dirigenziale n. 169 del 12/03/2021 (I.G. OD n. 272 del 12/03/2021), istituendo

dal 6 maggio 2021 al 3 giugno 2021:

1. in via Giacinto Gigante, nel tratto compreso tra Piazza Muzii e l'incrocio con via Marino e Cotronei:

a) il senso unico di circolazione:

1. dall'intersezione di via Giuseppe Orsi a quella di piazza Franceso Muzii;

2. dall'intersezione di via Giuseppe Orsi a quella con via Marino e Cotronei;

b) divieto di sosta permanente con rimozione coatta;

c) il divieto di transito veicolare in corrispondenza di traversa privata Sanseverino.

2. In traversa privata Sanseverino, tratto compreso tra via Giacinto Gigante e traversa privata Santacroce:

a) il divieto di sosta permanente con rimozione coatta sul lato destro della carreggiata;

b) doppio senso di circolazione.

3. Il divieto di sosta permanente con rimozione coatta:

a) in via Marino e Cotronei;

b) in traversa privata Annunziata;

c) traversa privata Santacroce (tratto da traversa privata Annunziata e via Giacinto Gigante).

4. Una fermata per il trasporto pubblico di linea di ANM in via Edgardo Cortese, fronte palo luce n. 072036AB.

5. Per i veicoli circolanti in via Giacinto Gigante, con provenienza dal Centro, obbligo di svoltare a destra su via Marino e Cotronei.