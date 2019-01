Via Manzoni tra buche e pericoli: nella strada dei vip di Napoli vince il degrado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 4 Gennaio 2019, 07:00

Gli ultimi ottocento metri di via Manzoni tolgono il fiato per il panorama: Nisida, Bagnoli, il mare, le isole laggiù. Ma è meglio non distrarsi col panorama perché asfalto e marciapiedi sono ridotti a una poltiglia di radici e asfalto, i danni all'automobile sono dietro l'angolo, le cadute dei pedoni sono rovinose. Da un lato i parchi e gli edifici lussuosi della Napoli bene, dall'altro la vista mozzafiato, in mezzo un inno al degrado e all'abbandono.Ogni residente ha un racconto legato a un incidente d'auto, copertoni squarciati, coppe dell'olio spaccate, risvegli con l'auto devastata da qualcuno che durante la notte ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi sulle vetture in sosta. Ogni famiglia ha pagato il suo scotto: cadute rovinose su quel che resta dei marciapiedi, labbra e nasi spaccati, anziani talmente impauriti dopo un capitombolo da decidere di restare reclusi piuttosto che affrontare il pericolo.