Via Marina, altro no: la fuga delle imprese dal cantiere eterno

Sabato 1 Dicembre 2018, 08:00

L'odissea di via Marina continua. Anche la quarta ditta interpellata dice no al Comune. Ieri mattina l'associazione di imprese Integra-Iterga, dopo accurate verifiche, ha comunicato al Municipio la propria «indisponibilità a proseguire i lavori». «Tempi troppo stretti per completare e consegnare l'opera completa entro il 31 marzo prossimo», termine ultimo per il collaudo e per la rendicontazione dei fondi europei. Questo il motivo principale che ha portato, per la terza volta in cinque mesi, a una decisione negativa, dopo il niet di Romeo, a luglio, e di Infratech tre settimane fa. Il Consorzio capitanato da Integra ha impegnato le ultime due settimane nello studio delle carte, conducendo una valutazione attenta sulle tipologie dei lavori da eseguire, portando avanti anche un'accurata indagine di mercato sulla disponibilità dei materiali, mettendo in campo scenari e cronoprogrammi per verificare se la cosa fosse fattibile o meno. Ma alla fine i risultati sono stati negativi. Adesso purtroppo per il Comune la strada è ancora più in salita.