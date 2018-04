Napoli, inchiesta sul cantiere di via Marina: maxiperizia su 80 telefoni e pc

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 5 Aprile 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 10:20

Un lavoro di analisi che viene ritenuto decisivo per capire come sono andate le cose in una delle zona di maggiore interesse per la viabilità cittadina (e non solo).Parliamo dell'inchiesta sugli appalti legati al rifacimento della zona chiamata via Marina (via Vespucci e via Ponte dei Francesi), ma anche di altri interventi varati dagli uffici tecnici del Comune, come il lotto due del progetto di riqualificazione del centro storico di Napoli e la realizzazione di una piscina comunale nell'area collinare, in via Nicolardi.Un lavoro, quello della Procura di Napoli, che fa leva su una maxiperizia di carattere informatico. Stando a quanto emerge dalle pieghe di una indagine ancora per molti versi riservata, la Procura di Napoli aspetta gli esiti dell'analisi informatica di circa ottanta «target», tra telefonini e computer sequestrati nel corso di un blitz messo a segno lo scorso dicembre. Mesi di indagine e verifiche, ora si attendono gli esiti dell'analisi di supporti informatici riconducibili a imprenditori, tecnici e amministratori finiti in questa primissima fase investigativa.Inchiesta coordinata dai pm Ida Frongillo e Valeria Sico, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Alfonso D'Avino, sono diversi gli aspetti che gli inquirenti puntano a verificare.Indagini per corruzione e turbativa d'asta, nell'ambito dei filoni investigativi condotte in questi mesi sotto strettissimo silenzio. Sono undici gli indagati, come ha raccontato la scorsa settimana il quotidiano la Repubblica, otto dei quali rispondono di un presunto coinvolgimento negli appalti che avrebbero dovuto cambiare il volto (e la vivibilità) di un'ampia fetta di area metropolitana, mentre per solo quattro nomi vengono accostati all'ipotesi di associazione per delinquere.