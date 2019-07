Sabato 27 Luglio 2019, 19:15

Proteste di alcuni soci di un Circolo nautico di via Partenope per la presenza, sempre più massiccia, di ambulanti che espongono merce contraffatta la sera sul lungomare. «Giovedì sera - racconta un socio del Circolo Savoia - davanti alle scale che portano al Circolo e ad un celebre ristorante c'erano almeno sei banchetti di ambulanti che vendevano occhiali da sole, cover per cellulari, cinture, cappelli di paglia, ed altro ancora». «In più c' era un venditore di rose che con insistenza le offriva a chiunque cercasse di scendere le scale». «Siamo sulla strada più prestigiosa della città, di fronte agli alberghi più importanti. È questa la Napoli turistica di cui parla il sindaco?».