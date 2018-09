Via Petrarca, la cartolina sfregiata: «Abbandonata tra topi e rifiuti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Settembre 2018, 11:00

Degrado, incuria e abbandono assoluto. E poco importa se ogni giorno sono centinaia i turisti che arrivano fin lassù per guardare il panorama, scorci da cartolina grazie ai quali la zona viene indicata nelle guide turistiche una delle migliori per apprezzare la bellezza del golfo dall'alto. I bus vanno e vengono, da Mergellina a via Orazio fino alla grande curva di via Petrarca, prima tappa del tour che li porterà verso la collina di Posillipo. Lungo la strada piccole e grandi voragini che le piogge contribuiscono ad allargare temporale dopo temporale, erbacce che fioriscono dal cemento e circondano gli alberi fino a superare il metro di altezza. E poi rifiuti ovunque. Intorno ai cassonetti stracolmi di immondizia, agli angoli delle strade e nei pressi delle attività commerciali solo bottiglie di plastica, avanzi di cibo, pezzi di cartone, vetro e abiti vecchi che fuoriescono dalle campane di raccolta della Caritas.