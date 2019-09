Napoli, la zona ospedaliera come una discarica: viaggio nel degrado dell'Arenella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 20 Settembre 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pattumiera. Non esiste, purtroppo, una parola più adatta per descrivere lo stato in cui si presenta da mesi la soglia del pronto soccorso del Cardarelli. E il resto del quartiere Arenella non se la passa meglio: discariche e sporcizia sui marciapiedi, giardini e aiuole savana, parchi abbandonati e vandalizzati, incuria dominante. Il degrado, insomma, non risparmia la zona ospedaliera e neppure gli arredi urbani esterni delle fermate della metro collinare. I problemi sono così tanti che è difficile ordinarli.