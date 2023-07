Il degrado del viale Virgilio, tra erbacce secche, rifiuti e monconi di alberi: «Posillipo grida vendetta»

Quello che un tempo era uno dei viali alberati più belli del mondo da ormai tanti, troppi, anni è un'unica distesa desolata, caratterizzata non più per i caratteristici pini e per la bellezza del panorama, ma per le erbacce che crescono a ritmi vertiginosi, i cumuli di rifiuti e i "ceppi" degli alberi abbattuti durante la tempesta che colpì il capoluogo partenopeo nel mese di ottobre del 2018. Un cimitero che ha le famigerate ceppaie come lapidi e i cumuli di monnezza residui dei bagordi notturni degli avventori dei locali della zona a fare da contorno.

A denunciare per l'ennesima volta uno stato di fatto che fa gridare vendetta ad un intero quartiere è il gruppo "Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli - Lucio Mauro - che ha segnalato il pessimo stato del viale Virgilio, ingombro di rifiuti al punto da somigliare alle orribili "bretelle" di collegamento dell'Asse Mediano, solitamente - e incivilmente - usate per sversare rifiuti di ogni genere certi di una impunità pressochè totale.

«Siamo ben consci che i cittadini si lamentano con giusta ragione per una situazione ormai insostenibile - ha spiegato il vice presidente della I Municipalità Marcello Matrusciano - ma in ogni caso vogliamo rassicurare tutti sui lavori che, per quello che compete alla Municipalità, stiamo effettuando e abbiamo programmato a strettissimo giro.

Si sta procedendo al diserbo chimico già in alcune strade limitrofe e sullo stesso viale Virgilio, presto si passerà al diserbo meccanico e alla eliminazione dei cespugli di erbacce che non possono essere tollerati e che contribuiscono a creare mini discariche lungo tutto il viale. Intanto - continua Matrusciano - abbiamo ripristinato il beverino che era stato vandalizzato negli scorsi giorni, un primo passo a cui ne seguiranno altri, sempre confidando nella collaborazione dei cittadini che dovranno evitare di sradicarlo nuovamente dalla sua sede».

Ulteriori rassicurazioni arrivano dall'assessore al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada che ha voluto sottolineare come si sia arrivati ormai alle fasi finali della presentazione del progetto di riqualificazione che interesserà l'intera collina di Posillipo, con uno stanziamento di circa 35 milioni di euro destinati non solo alla ripiantumazione, ma al rifacimento dei marciapiedi e di parte dei sottoservizi.

«Anzitutto - ha precisato Santagada - voglio precisare che in questo momento la piantumazione è bloccata perchè in questa stagione non si può procedere. Abbiamo inviato tutta la documentazione necessaria alla Sovrintendenza per ottenere le autorizzazioni necessarie dal momento che, come per il parco Virgiliano, esistono vincoli ben precisi».

Oggetto del contendere tra Comune e Sovrintendenza l'insistenza da parte di palazzo Reale alla piantumazione dei famosi pini che da sempre caratterizzano la collina di Posillipo. Una scelta ritenuta non idonea da autorevoli fonti, una su tutte il direttore dell'Orto Botanico Paolo Caputo che ha sottolineato come sia necessario virare su altre essenze arboree per scongiurare l'attacco di parassiti - che hanno causato gran parte degli abbattimenti in epoca de Magistris - e per aumentare la biodiversità.

«La questione è aperta in una apposita Conferenza dei Servizi - ha continuato Santagada - e possiamo dire che la riserva dovrebbe essere sciolta a breve. Quando la Sovrintendenza darà il suo parere il sindaco presenterà alla città il masterplan definitivo dei lavori che interesseranno non solo viale Virgilio, ma strade altrettanto importanti come via Manzoni, via Tito Lucrezio Caro e via Posillipo. Che i pini non siano adatti al contesto urbano è sotto agli occhi di tutti - ha continuato ancora Santagada - basti pensare alle radici che stanno letteralmente sfondando l'asfalto e alla scarsa tenuta degli alberi che necessitano di condizioni ambientali del tutto diverse da quelle attualmente presenti a Napoli e sulla collina di Posillipo».