Napoli, vico Nocelle riapre dopo un mese: «Messa in sicurezza tutta la strada»

Ritorna ad essere transitabile a Napoli, il Vico Nocelle 46, dopo l’intervento della II municipalità di Napoli.

Circa un mese fa, era sprofondato un tombino a Materdei. Nell'immediato era stata subito allertata una squadra dell'Abc che intervenendo, aveva rilevato che il dissesto sarebbe stato riconducibile a un condominio privato e non all'impianto fognario pubblico, e di conseguenza, non si potevano effettuare interventi di riparazione.

Il tutto ha provocato una diatriba tra il Comune di Napoli e il condominio privato perché quest’ultimo dopo aver investito un tecnico privato, era giunta la conclusione che, la ristrutturazione competeva all’amministrazione comunale.

Per evitare dissapori e malcontenti a tutti i residenti della zona, ed evitare che la strada rimanesse chiusa per molto tempo, la II municipalità del comune di Napoli ha deciso di intervenire sul dissesto e riparare il cedimento della strada.

«Siamo intervenuti a fine dicembre e in pochi giorni abbiamo messo in sicurezza, non solo il tombino ma abbiamo approfittato dei giorni di chiusura per mettere ristrutturare l’intera strada - ha spiegato Francesco Pollio, consigliere della II municipalità di Napoli - Recuperando alcuni avvallamenti che nel tempo si erano creati ed eliminare alcuni pericoli che erano presenti».

Il 31 dicembre è stato riaperto il Vico Nocelle 46. Adesso, però il Comune di Napoli insieme all’Abc, provvederà a fare ulteriori indagini e nel caso ricorreranno in danno al privato. «Non si esclude che ci sia una causa tra condominio e Comune», ha spiegato il consigliere.

«Tutto questo, è avvenuto grazie all’impegno del consiglio municipale - ha sottolineato il consigliere Pollio - in particolare del presidente, Roberto Marino, per limitare i danni della chiusura della strada per troppo tempo».

Questa è una strada storica residenziale, è un nodo importante che collega via Matteo Renato Imbriani a via Salvator Rosa.

Dunque, nonostante non sia ancora stabilito chi possa essere il colpevole per questo inconveniente, l’amministrazione di Napoli ha provveduto a risolvere il disagio. Per evitare che i residenti della zona, tra l’altro tanti anziani, si trovavano ad essere isolati ed essere raggiungibili solo a piedi