Napoli nel degrado, vico Piscicelli infestata dai topi: «Quest'è la nostra favela»

C'è ancora vico Piscicelli, a due passi da Castel Capuano, al centro del degrado di queste ultime settimane. Un vero sversatoio a cielo aperto, dove l’emergenza sanitaria si fa più forte a causa dei rifiuti ammassati sul basolato tra i palazzi e dove passeggiano indisturbati topi e altri animali attirati dai rifiuti.

Eppure, come denuncia il portavoce del comitato “Lenzuola bianche” Armando Simeone, le segnalazioni all’azienda dei servizi igienici non hanno avuto ancora risoluzione: «La quantità di ratti – spiegano i cittadini – non ha consentito la rimozione della spazzatura. In un primo momento c’è stato un tentativo d’intervento da parte degli operatori, ma poi hanno dovuto rimandare. Bisogna agire con efficacia e facendo attenzione a non essere aggrediti dai topi. Ecco perché, per prevenire altre complicazioni, c’è chi ha deciso di intervenire in autonomia».



La soluzione adottata, in un momento in cui non è consentito uscire di casa, è stata quella del “lancio” del disinfettante dai balconi vicini alla discarica. Un metodo drastico ma indispensabile, per limitare il più possibile la sgradevole presenza dei ratti.

«Queste sono le vere favelas napoletane – conclude Simeone – dove i residenti e i bambini vivono accanto alla spazzatura. Bisogna programmare, mai come in questo momento, interventi immediati di pulizia e sanificazione. Siamo a due passi da via Tribunali e questa situazione è inaccettabile. Cerchiamo di non rendere irrisolvibile una situazione già difficile da affrontare in condizioni normalità».



