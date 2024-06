Napoli, il video dell'autista napoletano con i turisti asiatici è virale sui social

L'invasione dei turisti a Napoli fa registrare inevitabilmente contatti tra napoletani e persone da ogni angolo del mondo: il 2024 è l'anno della svolta per la città, che può finalmente mostrare la sua anima internazionale a tutto il mondo. I mezzi tecnologici permettono di documentare questo boom turistico in tempo reale e, allo stesso tempo, fanno da risonanza e rendono queste scenette virali in tutto il mondo.

Un'interazione particolare è quella registrata da un utente salernitano, il quale pubblica su TikTok una scena di un autista di un bus napoletano alle prese con un gruppo di turisti vietnamiti: sul video la scritta “Poesia quando Napoli e Giappone si incontrano”.

Subito è partita l'ilarità dei social: il video non ha fatto in tempo a diventare virale su TikTok che subito viene ricondiviso da pagine di meme su Instagram, dove fa registrare centinaia di migliaia di visualizzazioni in pochi minuti. I commenti spaziano da “La loro capacità di non ridere” a “Quando ha detto Thomas era contento perchè era il più facile da dire”.

Insomma, questa rivoluzione silenziosa che sta vivendo la cità, che porta in visita turisti da ogni parte del mondo, regala anche scene divertenti come questa, che raccontano la vera anima di Napoli: una città che accoglie sempre, che va oltre le barriese linguistiche.