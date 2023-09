Napoli, studentessa ammessa alla facoltà di Medicina nell'Università Federico II: la gioia di Melissa diventa virale sui social

Negli Stati Uniti hanno l’Ivy League day, ossia il giorno in cui gli studenti sanno tramite una email se sono stati ammessi a una delle otto università più prestigiose d’America (Cornell, Harvard, Princeton, Columbia, Yale, Pennsylvania, Brown e Dartmouth). Un giorno talmente emozionante che in migliaia registrano e postano sui social il momento in cui quel click può farli esplodere nella gioia più assoluta oppure nella delusione cocente.

In Italia non abbiamo una giornata simile ma quella che più si avvicina è l’ammissione a Medicina.

Da quest’anno infatti, non ci sono stati più le snervanti e affollatissime prove di settembre bensì i Tolc Med, ossia due sedute di test, una ad aprile e a luglio, in cui gli aspiranti camici bianchi hanno potuto dare il meglio di se stessi.

Ieri mattina alle 7 sono state pubblicate le graduatorie nominative nazionali ordinate per merito all'interno dell'area riservata degli studenti al momento dell’iscrizione. Il punteggio minimo per entrare è stato di 57,63, l'ultimo candidato prenotato è in posizione 16.676 a Messina MedBioTec. I posti a disposizione sono stati 18.248 per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia e 1.296 per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero. Ma a provarci sono stati oltre 75mila.

Tra loro c’è Melissa Cirillo, che sulla scia dei video per l’Ivy League ha voluto registrare il momento esatto in cui, circondata dall’affetto di mamma e papà, ha cliccato nell’area riservata per sapere se il suo futuro sarebbe stato quello che sogna da una vita: diventare medico. Un sogno che già da mesi racconta ai suoi follower su TikTok attraverso video ironici sulle giornate trascorse sui libri per preparare i test. Ma stavolta c’è stata un’esplosione di gioia mista a commozione, con la tensione che finalmente si scioglie in lacrime, baci e abbracci per la soddisfazione di essere entrata nell’ateneo del cuore, quello della sua prima scelta: Università degli Studi di Napoli Federico II.

Un video, è il caso di dirlo, che è diventato virale e ha quasi raggiunto le 200mila visualizzazioni e centinaia di commenti commossi anche da parte di chi, purtroppo, non ce l’ha fatta.