Vigili del Fuoco di Napoli, stop allo sfratto dalla sede Mostra d'Oltremare

Sabato 30 Marzo 2019, 16:36

Lo scorso 25 febbraio i sindacati dei vigili del fuoco (Cgil-Fp, Fns-Cisl e Uil-Pa) informavano sulla prossima chiusura del fondamentale presidio «Mostra» di Fuorigrotta/Bagnoli. Oggi la notizia che, con ordine del giorno a firma del dirigente generale Campania ingegnere Nanni, si sospende il trasferimento del personale ad altra sede previsto per il 1° aprile.«Riteniamo doveroso - si legge in una nota dei sindacati di categoria - ringraziare il sindaco di Napoli, l’ente Mostra d’Oltremare e la Municipalità Bagnoli/Fuorigrotta per la sensibilità dimostrata, nonché il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed il Direttore Vvf Campania per l’attenzione che hanno voluto dare alla questione».