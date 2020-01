Napoli: occupazione suolo e tende abusive, multe a 15 negozi in piazza Nazionale

Nell’ultima settimana la Polizia Municipale di Napoli ha messo in atto una capillare operazione di controllo nella zona di Piazza Nazionale e Via Nazionale. Personale dell’Unità Operativa Vomero e dell’Unità Operativa San Lorenzo hanno sottoposto a verifica 18 esercizi commerciali presenti nella zona e dai controlli solo tre attività sono risultate in regola mentre le restanti sono state sanzionate per l’assenza di autorizzazione, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e per l’installazione di tabelle pubblicitarie e tende solari prive di autorizzazione.



Nello specifico in Piazza Nazionale sono state sanzionate 2 attività di gastronomia per esercizio di attività senza la prescritta autorizzazione, 4 per occupazione abusiva di suolo pubblico e 1 per eccedenza di occupazione, mentre 7 esercenti sono stati sanzionati per aver installato tabelle pubblicitarie senza autorizzazione, in un caso, ad una attività di ortofrutta veniva contestata, oltre alla occupazione abusiva di suolo pubblico, anche la vendita di alimenti esposti agli agenti atmosferici con relativo sequestro e distruzione della merce. In Via Nazionale è stata sanzionata una attività di vendita di alimenti per l’occupazione di suolo pubblico, in eccedenza a quanto autorizzato, mentre per un’altra attività commerciale alimentare, oltre all’accertamento dell’occupazione di suolo pubblico abusiva, veniva rilevata anche l’installazione della tabella pubblicitaria senza autorizzazione con l’applicazione delle sanzioni conseguenziali.

