Duecento vigili urbani in strada, la metà impiegati ai baretti di Chiaia, e musica vietata all’esterno dei locali. Si avvicina il 24 dicembre e sale la febbre del brunch della vigilia di Natale. Il piano anti-caos verrà discusso questa mattina in Prefettura alle 9 e poi in Questura.

Palazzo San Giacomo recepirà le richieste delle forze dell’ordine, per poi tradurle in ordinanza sindacale. L’atto che verrà emanato dal Comune in vista del brindisi del 24 - come anticipato lunedì da Il Mattino - si concentra su due aspetti: uno legato al divieto di vendita in vetro e lattine; l’altro al possibile senso unico alternato pedonale, sul modello di San Gregorio Armeno.

«La somministrazione e la vendita da asporto devono avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente dagli esercenti» ha spiegato l’assessore alla Sicurezza di Palazzo San Giacomo Antonio De Iesu, che ha ribadito: «Ci saranno come lo scorso anno controlli ai varchi, soprattutto nella zona dei baretti». Si potrà invece consumare in vetro all’interno dei locali – come richiesto dai titolari delle attività. Gli uomini in divisa della polizia locale – quelli disponibili - saranno tutti impiegati in strada per contrastare la deregulation del brunch. Duecento vigili, circa 100 soltanto a Chiaia. Tutti gli altri dislocati tra centro storico e Vomero. Previsti servizi interforze con gli agenti di polizia di Stato, guardia di finanza e carabinieri.

La zona rossa individuata dal Municipio raggruppa una serie di strade e i controlli si concentreranno in particolare a via Alabardieri, via Carlo Poerio, vico Satriano, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne, via Cavallerizza, via Bisignano, piazzetta Rodinò, via Ferrigni, via Fiorelli, vico dei Sospiri, vico II Alabardieri. Osservate speciali anche piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, via Mezzocannone, piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli, via Aniello Falcone e piazza Vanvitelli. Già ieri è partita la stretta, grazie ad alcune azioni di prevenzione dei caschi bianchi.

Al Vomero per esempio c’è chi si preparava alla festa con amplificatori e musica a palla sotto i dehors del proprio baretto. Ma dal Municipio arriva il semaforo rosso: «Il Suap (sportello unico delle attività produttive) non autorizzerà nulla in materia di musica. È vietata sia sotto ai dehors, che sulla pubblica via». Mentre viaggiano sui social le sponsorizzazioni degli eventi per il brindisi natalizio – appuntamenti dalle 12 alle 20 – e si alza la tensione a Chiaia tra commercianti tradizionali e gestori dei locali, il Comune studia i correttivi non soltanto vietando la vendita da asporto in vetro, ma prevedendo un possibile senso unico alternato per i pedoni, già applicato nel 2019. All’epoca dell’ultimo brunch pre-pandemia il sindaco era Luigi de Magistris. I vigili verranno posizionati ai varchi e in caso di eccessivo assembramento arriverà lo stop al fiume umano di giovani e meno giovan, che si preparano al benaugurante «passaggio a tappe» nel quadrilatero della movida (via Bisignano, via Cavallerizza, via Ferrigni, vicoletto Belledonne).

«Dobbiamo trovare un equilibrio tra il giusto desiderio delle persone di poter vivere con serenità le feste – ha ribadito il primo cittadino Gaetano Manfredi -, ma anche consentire agli esercenti di poter operare. La città deve essere viva ma ordinata. Stiamo facendo un grande sforzo e penso che con la collaborazione di tutti ci riusciremo». L’ex rettore è aperturista rispetto alla possibilità di applicare a Chiaia il modello San Gregorio: «È un metodo che sta funzionando perché pur nella grande folla c’è più ordine. Serve avere equilibrio. Gli operatori del food vogliono operare ma noi abbiamo a Chiaia anche tanti altri settori commerciali che devono vendere e quindi dobbiamo lavorare per contemperare gli interessi di tutti facendo in modo che questo bonus turistico ed economico abbia una ricaduta diffusa che consenta di poter operare a tutti con correttezza».