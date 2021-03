Napoli zona rossa ma non c'è corsa ai supermercati: «Inutile fare scorte»

Domani, lunedì 8 marzo, la Campania entra in zona rossa. A Napoli, alla vigilia del cambio di colore, non si sono verificati assembramenti davanti ai supermercati; non c'è nessuna fila gli ingressi: «I supermercati restano aperti: è inutile fare la scorta, si creerebbe una folla inutile e pericolosa» commentano alcuni napoletani.

Stavolta i cittadini non hanno alcun timore, sono consapevoli che la merce non mancherà all'interno dei magazzini addetti alla vendita di prodotti alimentari e domestici. Il fenomeno della corsa ai supermercati, come avvenne durante il primo lockdown, sembra essersi estinto; gli acquirenti di oggi erano intenzionati a comprare viveri per il pranzo domenicale: una semplice spesa per ricoprire le necessità di un paio di giorni.

La zona rossa è alle porte ma non c'è più ansia, panico, né allarmismo; sembra ben diffusa la convinzione che non serve accalcarsi per fare scorte di generi alimentari: «Ormai ci siamo abituati - commentano per strada - la zona rossa non ci sconvolge più».

