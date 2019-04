Il doppio simbolo di una città che ha smarrito l'idea del decoro

Martedì 2 Aprile 2019, 08:00

Da molti anni ormai i napoletani preferiscono stare alla larga dalla Villa Comunale. Come dar loro torto? Siamo di fronte al lento disfacimento di uno dei luoghi simbolo della città. Viali interdetti ai pedoni, degrado ovunque, la Casina del Boschetto sventrata, risse, teppaglia, tronchi tagliati e lasciati sul prato, cani di grossa taglia lasciati liberi dai padroni. Ci vorranno anni, forse, per rimarginare questa cicatrice, che chiama in causa il drammatico fallimento della manutenzione urbana nel cuore di un territorio già occupato da numerosi cantieri, anch'essi congelati in una sorta di limbo: le stazioni del metrò sono praticamente finite, ma chiuse, abbandonate, ridotte a discarica.Il disastro della Villa Comunale, con la rovina di un patrimonio arboreo che un tempo faceva invidia al mondo, non è dissimile dal pantano in cui sono affondati gli interventi di riqualificazione di via Marina; non solo un'eterna incompiuta, ma il simbolo più evidente della cattiva pianificazione degli interventi, tra cronoprogrammi-farsa, cantieri infiniti e tempi non rispettati, nonostante il florilegio di promesse. Villa Comunale e via Marina sono due facce di una stessa medaglia perché esprimono, sia pure in modo diverso, il fallimento di una città che guarda al futuro ma resta inchiodata a una penosa manutenzione di se stessa e del proprio decoro; che si candida a capitale del turismo ma deve accontentarsi di infrastrutture scadenti e di una tutela del verde molto lontana dagli standard europei.Eppure manutenzione, tutela del verde, sicurezza e certezza dei tempi di avanzamento delle opere pubbliche non dovrebbero essere un optional, ma l'architrave sul quale sorreggere le politiche di valorizzazione del territorio.A meno di pensare che un enorme stigma aleggi sopra la Riviera di Chiaia, è difficile pensare che quanto accade in uno dei principali giardini storici di Napoli - la più bella e aristocratica passeggiata del mondo, scriveva Alexandre Dumas - non possa essere ricondotto a responsabilità precise. Tocca alla magistratura accertarle. Dopo tanti esposti, denunce, sit-in e flash mob dei cittadini esasperati, era inevitabile che la Procura accendesse un faro sulle condizioni di degrado della Villa. Per stanare gli assenteisti, innanzitutto, verificando i turni e gli impieghi quotidiani di custodi e giardinieri (il più giovane ha 62 anni); e per capire a chi spetta la cura delle piante e delle aiuole e la manutenzione degli alberi, specie all'indomani delle raffiche di vento che hanno sferzato il Golfo di Napoli. Poi c'è un problema che attiene alla responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare per impedire lo scempio e invece si è guardato bene dal farlo, tollerando che tre secoli di storia - il primo nucleo della Villa risale al 1697 - venissero consegnati all'abbandono e allo sfascio. La carenza di personale è un problema reale, così come la penosa situazione economica del Comune, che non ha un euro in cassa e deve fare i salti mortali per non dichiarare il dissesto, è un argomento validissimo, ma non deve diventare un alibi. Costringere chi è al lavoro a fare il proprio dovere è la precondizione per ogni intervento di riqualificazione dei parchi e del verde cittadino.Se la Villa Comunale è diventata la cartolina di una città orribile, lontana dalle promesse di modernità e dagli standard minimi di decenza amministrativa, anche il disastro di via Marina diventa uno scandaglio per misurare il fallimento del sistema-Napoli, dove tutti i grandi progetti restano al palo o si perdono nelle sabbie mobili della malaburocrazia. È impressionante la quantità di mesi impiegati per (non) completare il restyling. A tutt'oggi nessuno è in grado di dire una parola precisa sulla fine dei lavori, mentre resta altissimo il rischio di dire addio ai fondi europei e anche l'ultima scadenza - quella del 31 marzo, data entro la quale il Comune aveva promesso di riaprire almeno la corsia preferenziale e di riattivare i tram - è miseramente saltata. Villa Comunale, via Marina, due fotogrammi di una città dal tempo immobile, dove i cantieri diventano epopee, saghe, tormentoni infiniti. E dove la città rischia di perdere qualcosa di molto più importante dei fondi europei: la credibilità e il decoro.