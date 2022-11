Chi si illumina e chi no. Bandi di gara in chiaroscuro per le festività alle porte. Partendo dalla buona notizia, domani sarà aggiudicata la gara della Camera di Commercio per gli alberi di Natale. Niente villaggio di Babbo Natale invece in piazza Mercato, che resterà spenta. Anche quest'anno - come era stato nelle scorse festività falcidiate dall'emergenza sanitaria del Covid e dalle relative restrizioni - la piazza simbolo dell'Epifania vivrà una festa dimezzata. Si sta facendo fatica a rilanciare pienamente l'area tra il Mercato e il campanile del Carmine, nonostante il boom turistico e i soldi spesi per il restyling Unesco, concluso ormai da parecchio. Quanto agli abeti natalizi, ne saranno allestiti 10 in altrettante piazze simbolo di Napoli, dal centro alle periferie. Da Scampia al Plebiscito.

Qualcosa, per fortuna, è andata in porto. Partenope accoglierà diversi alberi di Natale. I bandi in questione sono entrambi della Camera di Commercio, presieduta da Ciro Fiola, e sono stati affidati all'azienda speciale Silmpresa per un importo complessivo di 500mila euro. Tutto bene per la gara. Nelle prossime settimane, in dieci piazze simbolo della città verranno installati e addobbati altrettanti alberi da venti metri ciascuno. Entro domani dovrebbe essere tutto ufficializzato, spiegano dall'Ente camerale di piazza Borsa. A rispondere alla gara sono state due società, e in queste ore la commissione interna sta valutando le rispettive proposte. Nell'elenco delle location scelte per gli abeti illuminati figurano Scampia, piazza Vanvitelli, il Plebiscito, piazza Capodichino, la Galleria Umberto, Ponticelli (nei pressi della chiesa di Santa Maria), piazza Municipio e piazza Garibaldi. Centro, collina e periferie, dunque, sono pronti all'addobbo. Restano comunque da sciogliere gli ultimi nodi della realizzazione del progetto, che saranno risolti molto probabilmente entro fine settimana, assieme alla scelta dalla società indicata dalla Camera di Commercio per l'allestimento.

Non sorride neppure quest'anno, purtroppo, piazza Mercato. Il villaggio di Babbo Natale non esisterà, almeno per queste festività '22-'23. Non è ancora chiaro se per l'Epifania - data della festa per eccellenza nell'area tra Palazzo Ottieri e il Carmine - si riuscirà a ovviare all'impasse. Contrariamente a quella degli alberi, in questo caso la gara è andata deserta, nonostante un investimento corposo di 200mila euro messi a bando.

Non tutto, però, sembra perduto. Nei prossimi giorni - fanno sapere ancora dalla Camera di Commercio - il presidente Fiola proverà a trovare una soluzione alternativa per illuminare la seconda piazza più grande della città. La stessa in cui nei prossimi mesi dovrà essere allestita la chiave ondulata dell'artista Mirashi Miltot. Il Natale, però, non si annuncia semplice al Mercato. L'Ente camerale lavorerà per cercare una soluzione last-minute, così da recuperare il villaggio. Anche se i tempi sono strettissimi.