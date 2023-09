Domani e domenica torna il villaggio della salute in piazza del Plebiscito esperimento varato dalla giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi su input dell'assessore alla Salute Vincenzo Santagada l'anno scorso e che ha riscosso un notevole successo. Anche perché c'è povertà economica e molti napoletani - racconta Santagada - vennero in piazza per fare delle visite che altrimenti non avrebbero mai fatto. Cosa che permette di recuperare al circuito della prevenzione per determinate malattie collegate a cattivi stili di vita» spiega Santagada. Non a caso il titolo della manifestazione è emblematico: «Salute per tutti, giornate napoletane della salute, della prevenzione e del benessere». Nella piazza simbolo della città domani e domenica dalle 10 alle 18 sarà possibile fare visite e sottoporre quesiti ai medici in maniera completamente gratuita. Chi sono gli specialisti che partecipano alla de giorni? In questa seconda edizione scendono in campo le Asl di Napoli, le Aziende ospedaliere universitarie Federico II e Luigi Vanvitelli, le Aziende ospedaliere Santobono Pausillipon, Dei Colli e Cardarelli, l'Istituto nazionale tumori Pascale, la Fondazione evangelica Betania, gli Ordini delle professioni sanitarie e alcune Municipalità. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Campania. Insomma la presenza dei camici bianchi sarà massiccia. «L'anno scorso parteciparono 15mila napoletani - spiega Santagada - e furono fornite 50mila prestazioni, quest'anno ci aspettiamo una partecipazione ancora più massiccia. Abbiamo allargato a tutte le Asl la partecipazione perché non si può più parlare di salute di Napoli ma bisogna ragionare in termini metropolitani. Per noi è anche un momento per far conoscere ai cittadini le grandi eccellenze della nostra sanità».

Il Villaggio dei Salute arriva in un momento in cui l'epidemia da Covid sta rialzando la testa, nulla a che vedere, giusto precisarlo con quanto visto tre e due anni fa, tuttavia il virus circola ancora e sarà l'opportunità per chiedere ai medici come ci si deve comportare per evitare il contagio e anche se il contagio lo si è contratto. «Auspichiamo che ci sia prudenza da parte dei cittadini - dice l'ex rettore - è ovvio che il Covid è cambiato rispetto all'emergenza, però le persone più fragili potrebbero soffrire ancora e penso che per esempio usare la mascherina in luoghi affollati sarebbe una cosa utile così come fare la vaccinazione. Nel convivere con una malattia ormai endemica noi dobbiamo fornire sempre più informazioni su come difenderci». Manfredi poi allarga il raggio del suo ragionamento: «C'è grande bisogno di salute, ma soprattutto - racconta il sindaco - c'è grande bisogno di salute di prossimità con particolare attenzione a quei cittadini che per difficoltà economiche e disagio sociale non accedono ai servizi sanitari. Questo progetto ha proprio l'intento di avvicinare i cittadini ai servizi sanitari per favorire le attività di screening e di prevenzione. È un segnale di grande civiltà in un momento in cui va sostenuto sempre di più il servizio sanitario universale con un accesso libero per tutti».

In piazza sarà presente anche l'Asia, società partecipata del Comune a cui è affidata l'igiene urbana, con i nuovi mezzi elettrici. «Lo scorso anno la manifestazione ha visto la partecipazione di 15mila cittadini - conclude l'assessore con delega alla Salute - con oltre 50mila prestazioni sia di tipo diagnostico che informativo e di prevenzione domani e dopodomani potrebbero essere il doppio dei cittadini a venire in piazza». L'assessore ha annunciato che l'amministrazione «si doterà di un camper della salute che sarà messo a disposizione delle Municipalità per poter svolgere iniziative in favore della salute e della prevenzione durante tutto l'anno». Municipalità dunque protagoniste questo l'intento del Comune per portare in emersione le emergenze sanitarie che caratterizzano i quartieri più poveri di Napoli.