Napoli, gioielli in vendita a Posillipo: sul mercato le ville di lusso di Oscar Wilde e Maradona, ecco i prezzi

Sognare non costa niente ma una villa da sogno a Napoli, sì, e anche tanto. Ci vogliono quasi sei milioni di euro per comprare Villa Del Giudice, lungo via Posillipo, e dormire nel letto che, sul finire dell’Ottocento, ospitò Oscar Wilde, nel suo soggiorno napoletano. Non deve essere semplice, se questa magnifica dimora è nel portafoglio dell’agenzia Italy Sotheby’s International Realty da un po’ e trova più occhi incantati che portafogli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati