Campania fortunata nell'ultimo concorso del Lotto, con vincite complessive che sfiorano i 50mila euro: si festeggia nella provincia di Napoli, con un colpo da 23.750 euro a Santa Maria La Carità e uno da 18.750 euro a Vico Equense.

Nel capoluogo, come riporta Agipronews, è stata centrata un'altra vincita da 7.125 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 468,2 milioni dall'inizio dell'anno.