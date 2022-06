Napoli, Virgilio “perde” il naso: sfregiata la statua del parco monumentale

Ha “perso” il naso, il busto di Virgilio nei pressi della Tomba monumentale del poeta, a Piedigrotta.

La triste istantanea, forse causata da un gesto sconsiderato o più semplicemente dovuta all'incuria, è visibile da qualche tempo, come ci riferisce un turista che ci ha segnalato il caso.

In realtà si tratta della perdita di parte del restauro in gesso del setto nasale, già rovinato in passato.

Il busto di marmo che ritrae il poeta mago, Virgilio fu donato dagli studenti di lettere latine dell’American Academy League of Ohio nel 1930, e collocato in un'edicola realizzata in occasione del bimillenario della nascita del massimo poeta di Roma, poi sepolto a Napoli.