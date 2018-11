La prof dell'Orientale che riscrive le favole con le faccine dei social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 2 Novembre 2018, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia è ispirata a un capolavoro della letteratura ottocentesca italiana, ma raccontata con le faccette che si inviano su WhatsApp o Facebook: i traduttori fanno parte di una social community, i disegni sono divertenti, il significato fedele all'originale, ed è durato anni questo meticoloso lavoro di stesura, una versione moderna della fiaba. Perché Pinocchio, riscritto con gli emoji, non è opera di nativi digitali ma di una professoressa dell'Orientale di Napoli, che ha portato avanti il progetto con una sua collega dell'università di Macerata, Francesca Chiusaroli, e con l'ingegnere informatico Federico Sangati.Lei, la professoressa in jeans, una donna di 56 anni che quasi tutto il giorno smanetta con lo smartphone o al pc, per anni ha lavorato in aziende d'avanguardia, grazie alla conoscenza del tedesco come madrelingua, al punto che è stata chiamata a occuparsi di sistemi di traduzione automatica negli Stati Uniti, e poi al vertice di un consorzio specializzato, di ritorno in Italia. Così Johanna Monti è arrivata in cattedra all'Orientale. Ma il suo momento di popolarità è cominciato, appunto, due anni fa, con la revisione della favola, ed è continuato con la vittoria di Evitalia 2018, una competizione scientifica tra modelli di intelligenza artificiale.