Volley, basket e pallanuoto: lo sport di Napoli resta senza casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il sistema sportivo napoletano è al collasso perché per noi le Universiadi non si svolgono dal 3 al 14 luglio ma sono cominciate adesso». La periodica riunione della cabina di regia per i Giochi Universitari è diventata un grido di dolore dello sport napoletano, messo anche in ginocchio dalla vicenda delle palestre scolastiche negate alle associazioni sportive dalla Città Metropolitana. «La chiusura degli impianti, vuoi per le Universiadi, vuoi per decisione dell'amministrazione, comporta il blocco delle attività. La verità è che non tutta la politica ci è vicina e mi chiedo come mai alcune palestre la mattina sono agibili ed il pomeriggio no» dice Sergio Roncelli, numero uno del Coni regionale, una macchina che muove in Campania 12mila società e 400mila tesserati.